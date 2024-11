I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore 6:00 circa di questa mattina sulla corsia sud dell’A2 del Mediterraneo per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento allo svincolo di Serre una Volkswagen Passat con a bordo tre giovani, è andata ad urtare contro il guardrail con il conducente che rimaneva incastrato tra le lamiere della vettura.

Sul posto interveniva prontamente la prima squadra della sede centrale che, dopo averlo stabilizzato, provvedeva, con l’impiego del divaricatore e della cesoia idraulica, all’estricazione del giovane dall’abitacolo della vettura affidandolo successivamente alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Si procedeva quindi alla messa in sicurezza del veicolo facendo assistenza durante le fasi di rimozione dello stesso.