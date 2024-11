Il sinistro è avvenuto lungo la statale 106 radd. Sul posto le forze dell’ordine, i sanitari e il personale Anas

Un drammatico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 Jonica, all'alba di oggi, tra i comuni di Corigliano Calabro (CS) e di Rossano, nei pressi di contrada Insiti. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si e' violentemente scontrato con una Audi. Nella vettura c'era una coppia.

L'uomo, Lorenzo Simeri, meccanico quarantenne, e' deceduto sul colpo. La ragazza che viaggiava con lui, 27 anni, e' stata invece trasportata, in gravi condizioni, con l'elisoccorso, all'ospedale di Cosenza dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Nell'incidente -riporta l'Agi - sono rimaste ferite, in modo meno grave, anche altre due persone. La strada, prima di essere riaperta, e' rimasta chiusa al traffico per diverse ore.