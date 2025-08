Brutto incidente nella mattinata di oggi a Catanzaro Ovest, sulla rampa di accesso alla SS106 Var/A in direzione Taranto. Una Fiat Seicento si è ribaltata dopo aver perso il controllo, andando a impattare contro il terrapieno che delimita la carreggiata.

A bordo dell’auto si trovava un solo occupante, un giovane conducente, soccorso tempestivamente dal personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure sul posto e ne ha disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, che ha messo in sicurezza il veicolo e l’intera area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause restano in fase di accertamento.