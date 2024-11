L'esame autoptico sul corpo del 24enne è in programma questa mattina alle 12, e sarà eseguito dal medico legale incaricato dalla procura di Castrovillari

Si è svolgerà questa mattina alle 12 presso la sala dell'obitorio del presidio ospedaliero di Rossano l'esame autoptico sul corpo del 24enne Said Hannaoui, il conducente del camion che ha perso la vita nello scontro ferroviario con un treno regionale avvenuto la sera del 28 novembre scorso a Thurio.

L'esame sarà eseguito dal medico legale incaricato dalla procura di Castrovillari, che sta conducendo le indagini sull'incidente. I risultati degli esami peritali saranno importanti per ricostruire la dinamica dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Intanto, i familiari della vittima sono giunti in Calabria. La salma sarà consegnata alla famiglia per poi essere trasferita a Casablanca, dove Said Hannaoui sarà sepolto.