Due auto coinvolte nel violento impatto. Una coppia è rimasta incastrata nella Fiat Punto ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco con l'utilizzo delle cesoie idrauliche

Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato lungo la strada provinciale che collega Cropani a Sersale. Tre le persone rimaste ferite nell'incidente, tra cui una coppia di anziani rimasta incastrata nell'abitacolo di una Fiat Punto.

Quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, uno degli occupanti coinvolti era già stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in ambulanza. Più complesse le operazioni per soccorrere i due anziani che si trovavano ancora all'interno della seconda vettura e presentavano traumi di varia entità.

Per consentire l'estrazione in sicurezza della coppia ed evitare ulteriori traumi, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato cesoie idrauliche per rimuovere gli sportelli dell'auto. I due feriti sono stati quindi estratti mediante tavola spinale e affidati ai sanitari.

La donna, viste le sue condizioni, è stata trasferita d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso, mentre il marito è stato trasportato in ambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Vigili del Fuoco, tre ambulanze, l'eliambulanza e i Carabinieri. A questi ultimi spettano i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e la gestione della viabilità lungo la provinciale.