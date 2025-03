È successo stanotte intorno all’una. In una delle vetture viaggiavano tre donne, nell’altra c’era il solo conducente: tutti sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta all’1 circa di stanotte sull'autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud al Km 312 (comune di Gizzeria) per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Peugeot 207 che, a seguito dell'impatto, si sono ribaltate sulla sede stradale.

Quattro in totale i passeggeri che viaggiavano in ambedue le vetture (tre donne nella Fiat Panda ed il solo conducente nella Peugeot) che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.