La piccola è stata trasportata al Gom in elisoccorso, adesso è ricoverata in Rianimazione. Le vetture viaggiavano in direzione sud, a prestare i primi soccorsi un'ambulanza proveniente da Vibo che stava trasportando un paziente a Reggio

Incidente in autostrada, sulla corsia sud in direzione Reggio Calabria. Due auto si sono scontrate in galleria, nel territorio di Scilla, coinvolta anche una moto. Il violento impatto, avvenuto attorno alle 12, ha causato il ribaltamento sull’asfalto di uno dei due veicoli, una Fiat Punto. Cinque le persone ferite, tra queste una bambina di 7 anni, che ha riportato le conseguenze più gravi.

A soccorrerli nell'immediato un’ambulanza proveniente da Vibo Valentia che stava trasportando un paziente al Gom di Reggio. Sono stati i due a bordo, l’autista e un altro infermiere, a prestare le prime cure ai viaggiatori coinvolti assieme a un medico che transitava nello stesso tratto di strada. Sul posto sono poi arrivati polizia stradale, vigili del fuoco e 118, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

A bordo del velivolo è stata trasportata d’urgenza al Grande ospedale metropolitano la bambina, adesso ricoverata in Rianimazione in gravi condizioni. Intanto si è proceduto alla chiusura del tratto autostradale interessato, in entrambi i sensi di marcia, per consentire l’atterraggio e le operazioni di soccorso.