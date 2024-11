Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sull'autostrada, nei pressi dello svincolo di Falerna. Coinvolta una sola auto (una Dacia Duster) che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. A bordo una famiglia di quattro persone. Più grave uno dei figli trasportati in elisoccorso a Catanzaro, gli altri feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Lamezia. Il tratto interessato al momento è chiuso. Sul posto vigili del fuoco, polizia strada, guardia di finanza e sanitari del 118.