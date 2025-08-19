L’eurodeputata francese e il marito, ex parlamentare di Fratelli d’Italia, sono stati coinvolti in un violento scontro frontale. Trasportati in ospedale, hanno riportato solo ferite lievi. Il selfie da Bovalino per rassicurare tutti sulle loro condizioni

L’eurodeputata Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, e il marito Vincenzo Sofo, ex europarlamentare di Fratelli d’Italia, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sabato 16 agosto. Secondo quanto riportato dall’emittente francese Bfmtv, la loro auto è stata colpita frontalmente da un’altra vettura che avrebbe sbandato nel tentativo di evitare un animale fermo sulla carreggiata. L’impatto è stato violento e ha richiesto il trasferimento della coppia in ospedale, dove è stata trattenuta in osservazione.

Le condizioni dei due, però, non destano preoccupazione: si parla di ferite lievi e di un rapido recupero, nonostante l’impatto iniziale abbia fatto temere conseguenze più gravi.

Il racconto di Sofo: «Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi»

A ricostruire l’accaduto è stato lo stesso Sofo, che sui social ha scritto: «Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi».

In un secondo post, il politico ha aggiunto: «Non preoccupatevi, siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto». Alle parole ha affiancato una foto della coppia sorridente, che mostra però una profonda ferita sulla gamba della moglie. Un modo per rassicurare i sostenitori dopo la paura.

Condizioni buone, resteranno sotto controllo

La notizia ha avuto ampia eco sia in Francia che in Italia, suscitando messaggi di solidarietà. Pur nella drammaticità dello scontro, le conseguenze si sono rivelate contenute: Maréchal e Sofo resteranno sotto osservazione medica ancora per qualche giorno, ma la prognosi è positiva.

Marion Maréchal, già esponente del partito Reconquête, siede oggi al Parlamento europeo. Vincenzo Sofo, noto per la sua vicinanza alla premier Giorgia Meloni, ha rappresentato Fratelli d’Italia a Bruxelles fino alla fine del suo mandato.