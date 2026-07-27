È stato il finanziere basco verde in servizio al Gruppo di Catanzaro Angelo Sammarco a salvare la vita al 35enne vittima di un incidente col kitesurf nella tarda mattinata di ieri nelle acque di Camini.

Secondo le ricostruzioni il kitesurfer avrebbe perso il controllo della vela a causa delle forti raffiche di vento, finendo bloccato in mare aperto e impossibilitato a guadagnare la riva. In balìa delle onde e visibilmente in difficoltà, l'uomo ha iniziato ad annaspare, rischiando di andare a fondo.

Accortosi immediatamente della gravità della situazione e della richiesta d'aiuto, Sammarco non ha esitato, lanciandosi in acqua per raggiungere il surfista. Con non poca fatica, data la resistenza della corrente, il finanziere è riuscito a mettersi in contatto con il giovane, a stabilizzarlo e a trascinarlo fino a battigia.

Raggiunta la spiaggia, sono stati subito allertati i soccorsi sanitari. Trasportato d'urgenza in ospedale con l’elisoccorso per gli accertamenti del caso, si trova attualmente ricoverato ma fuori pericolo. Per lui i medici hanno diagnosticato una frattura al femore.