Finite fuori strada nonna e nipote in via dei Martiri di Nassirya, tanta paura ma nessuna conseguenza

È finita fuori strada un’auto, per cause ancora non chiare, a Lamezia Terme in via dei Martiri di Nassirya.

Attimi di panico per la 76enne conducente della vettura e sua nipote. Ambedue, illese, sono state aiutate dai vigili del fuoco ad abbandonare l'abitacolo ed affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco, carabinieri e il ripristino stradale. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo si sono verificati alcuni disagi alla circolazione.