Impatto fatale tra due auto in contrada Porta Piana di Cosenza: vittima una donna di 38 anni che, trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo

È successo questa mattina in contrada Porta Piana di Cosenza. Due auto avrebbero impattato frontalmente. I due giovani all’interno di una Fiat Multipla sarebbero rimasti illesi, diverso il destino per una donna, infermiera, 38enne, alla guida di una Lancia Y, deceduta in ospedale.



Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.