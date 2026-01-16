Per tutto il giorno è stato un fiume di ricordi sui social: Ugo Caputo, 72 anni, di Rogliano, era conosciutissimo nel mondo dei biker calabresi e non solo. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sulla statale 18 a Lamezia Terme, nell’area della Marinella, un tratto di strada già tristemente famoso per altri tragici scontri.

Dopo lo schianto, Caputo sarebbe uscito dall'auto e sarebbe riuscito a chiamare i carabinieri. Dopo un po' però si sarebbe accasciato a terra senza vita e per questa ragione il suo corpo è stato rinvenuto fuori dall'abitacolo.

Per ricordare il Vichingo – era questo il suo soprannome – i tanti biker che lo hanno incontrato hanno affidato parole di cordoglio ai social network. Tra i tanti anche il DueMari Chapter da cui è arrivato un pensiero alla famiglia e agli amici di Ugo Caputo: «Ugo ci lascia troppo presto, lasciando un vuoto enorme nel cuore di chi lo ha conosciuto e nel mondo biker e radunistico che tanto amava. Grande appassionato di moto custom, presenza costante ai raduni, anima vera e instancabile, è stato per molti un punto di riferimento, soprattutto attraverso la sua amata “Notte dei Centauri”. Il suo spirito libero, la sua passione e il suo sorriso continueranno a vivere in ogni strada percorsa, in ogni motore acceso, in ogni ricordo condiviso. Buon viaggio Vichingo, che la strada ti sia lieve».

Anche l’amministrazione comunale di Santo Stefano di Rogliano ha voluto ricordare il Vichingo: «In questo momento di grande dolore, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale si stringono con sincera partecipazione al lutto della famiglia, dei parenti e di tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendone il dolore e il vuoto lasciato da questa improvvisa perdita. A nome dell’intera comunità, rivolgiamo un pensiero di vicinanza e solidarietà, auspicando che il ricordo e l’affetto di chi lo ha conosciuto possano essere di conforto in questo momento così difficile».