In base alle prime informazioni, il piccolo stava giocando per strada a San Giorgio Albanese. Vani i tentativi di rianimazione, sarebbe morto sul colpo

Un bimbo di sei anni è morto in un incidente, travolto da un’auto mentre giocava per strada. È successo questo pomeriggio a San Giorgio Albanese, nel Cosentino. Il piccolo e la sua famiglia risiedono nel comune di Cerchiara di Calabria, sul Pollino e stavano trascorrendo la domenica a casa dei nonni.



Non si conosce al momento l’esatta dinamica del sinistro. L’autista alla guida dell’auto ha immediatamente arrestato il mezzo per prestare i primi soccorsi. Vani i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari intervenuti. Sul posto anche i carabinieri.