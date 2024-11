La vittima è Alessandro Cofone, giovane di Acri molto conosciuto in città. È finito in un scarpata con la sua auto, è morto sul colpo

Acri (CS) - Notte di sangue nelle strade della Calabria. Alessandro Cofone, 35 anni, è morto sul colpo in un incidente a bordo della sua auto. Il giovane stava accompagnando una ragazza a casa quando, all’uscita di una curva, ha perso il controllo dell’auto ed è finito in una scarpata. Il tragico incidente è avvenuto ad Acri, in contrada Serralonga. La ragazza ha riportato ferite che non fanno temere per la sua vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Cofone era molto conosciuto in città, gestiva una palestra e qualche anno fa aveva perso un fratello in un incidente sul lavoro.