Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe finita con la propria auto fuori strada urtando violentemente contro un muro

Una persona è morta a Cassano allo Jonio in un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la provinciale che congiunge il comune della sibaritide alla frazione Doria. Secondo quanto si è appreso la vittima, un uomo, F.C., per cause in corso di accertamento, sarebbe finita fuori strada urtando violentemente contro un muro. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.