A bordo del mezzo anche altre due persone, rimaste illese. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e l'elisoccorso giunto da Locri, ma per l'uomo è stato possibile solo constatare il decesso

Un uomo di 47 anni è morto questa mattina a causa di un incidente stradale nel Vibonese, più precisamente in contrada Peppandrea a Filogaso. L'uomo - S. DA., di Piscopio-, viaggiava a bordo di una jeep lungo la strada provinciale che collega Filogaso a Vazzano. Il mezzo ha perso il controllo ed è finito in una scarpata piegandosi su lato in cui era seduto il malcapitato.

A bordo della jeep insieme al 47enne anche altre due persone, rimaste illese ma molto spaventate. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia, allertato anche l'elisoccorso che è giunto da Locri. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti sul luogo dell'incidente anche carabinieri e vigili del fuoco.