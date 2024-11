Si terranno domani, 12 gennaio, i funerali dei quattro giovani di San Luca che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nel giorno dell'Epifania lungo la statale 106 nel Catanzarese. Il centro della Locride si appresta a dare il suo ultimo saluto ad Antonella Romeo (21 anni), Teresa Giorgi (34 anni), Elisa Pelle (24 anni), Domenico Romeo (27 anni). Le esequie dopo l'esame autoptico sulle salme disposto dalla Procura di Catanzaro.

Proprio per la giornata di domani il sindaco Bruno Bartolo ha proclamato il lutto cittadino «in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie dei defunti», si legge nell'ordinanza. Con il provvedimento del sindaco Bartolo si ordina anche la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di domani.

Inoltre, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre e comunque dalle ore 09.00 e fino alle ore 16.00 si dispone «l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici; la chiusura degli Uffici pubblici presenti sul territorio comunale; l'abbassamento delle serrande dalle ore 09.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale; la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente programmata; la sospensione di ogni attività ludica e ricreativa, di ogni manifestazione sportiva eventualmente programmata e di ogni comportamento che contrasti con il sentimento di cordoglio».