Lo scontro tra un’autovettura e una moto è avvenuto nel territorio del capoluogo pitagorico: a perdere la vita è stato un operaio 37enne. Una corsia è stata provvisoriamente chiusa in direzione Reggio Calabria: sul posto Anas, Forze dell’Ordine e 118. Ancora incerta la dinamica

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Crotone.

Il sinistro si è verificato al chilometro 245, in direzione Reggio Calabria, e ha coinvolto un’autovettura e una moto. L’impatto ha avuto conseguenze drammatiche: per una delle persone coinvolte – un operaio di 37 anni alla guida della moto – non c’è stato nulla da fare, mentre un’altra è rimasta ferita ed è stata soccorsa.

A seguito dell’incidente, una corsia della Statale 106 è stata provvisoriamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e la gestione della circolazione. Le cause e l’esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i soccorsi del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza, nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Gli interventi proseguono per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.