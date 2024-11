Due le autovetture coinvolte nell'impatto, in provincia di Catanzaro a Sant'Andrea di Marina. Tratto di strada temporaneamente chiuso dall'Anas

Nuovo incidente mortale sulla statale 106 Jonica, all'altezza di Sant'Andrea di Marina, in provincia di Catanzaro. L'impatto tra due auto ha provocato il decesso di due persone. Lo comunica l'Anas, che ha chiuso il tratto di strada per il ripristino, e per permettere alle forze dell'ordine di avviare i rilievi.

Le vittime sono due ventenni, Debora Ranieri e Vittorio Leotta, morti a causa dello scontro frontale tra le due auto che guidavano.