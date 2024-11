Il grave sinistro avvenuto sulla SS280 nei pressi della galleria del Sansinato. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il 61enne dall’abitacolo. Ferita un’altra persona

Un morto e un ferito: è questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla SS280 nei pressi della galleria del Sansinato, in direzione Catanzaro. Un’auto, per cause in corso d’accertamento, si sarebbe capovolta finendo fuori strada.



Sul posto i sanitari del 118, la polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre le due persone coinvolte dall’abitacolo del mezzo. A perdere la vita nell’impatto un uomo di 61 anni.