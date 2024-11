È di tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 107 "Silana crotonese", all'interno della galleria "Crocetta" (km 11,000).

A causa dell'impatto, il tratto Cosentino della statale risulta al momento chiuso in entrambe le direzioni. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un veicolo ed un mezzo Anas.

La strada statale è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura in entrambe le direzioni e la deviazione del traffico sulla vibilità secondaria. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.