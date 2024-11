Nello scontro tra due veicoli, nei pressi di San Pietro in Guarano, ha perso la vita una persona. Sul posto il personale del 118 e le forze dell'ordine

Incidente mortale sulla strada statale 107 Silana Crotonese. L'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Nello scontro una persona è deceduta ed un'altra è rimasta ferita. L'Anas ha inoltre comunicato che è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 56,950 e il km 59,950 in località San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti oltre al personale del 118, anche le forze dell`ordine e il personale Anas per ripristinare al più presto le normali condizioni di viabilità.