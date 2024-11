È successo a Praia a Mare la scorsa notte. L'Alfa Romeo Giulietta sulla quale viaggiava il giovane ha anche divelto una panchina in pietra

Un giovane di 25 anni, E.C., è morto in un incidente stradale nel Cosentino. È successo a Praia a Mare la scorsa notte. Secondo quanto appreso erano all’incirca le due del mattino quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea hanno ricevuto una chiamata di soccorso a Praia a Mare, in via Roma un’auto era uscita di strada facendo volare una panchina di pietra trovata a una decina di metri di distanza.

Davanti ai loro occhi si è presentata una scena drammatica: una macchina, un’Alfa Romeo Giulietta, si era incastrata tra due tronchi d’albero. All’interno del veicolo è stato estratto Enzo Cosenza, 25 anni appena, che purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Scalea e i sanitari del servizio di emergenza 118.