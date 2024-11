È di un ferito grave, ma non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente che si è verificato oggi pomeriggio a Strongoli, nel crotonese. Un'auto, per cause in fase di accertamento, precipitata in una scarpata.

Il conducente della vettura è rimasto dunque ferito, e per lui è stato reso necessario il trasferimento in ospedale attraverso un elisoccorso giunto sul luogo dopo il decollo dalla base di Cirò.

Le lesioni riportate dall'uomo, e riscontrate dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente, hanno indotto gli stessi soccorritori a richiedere l'ausilio del velivolo. A bordo dell'elicottero di soccorso l'equipe formata dai sanitari Andreacchi e Ammirati, nonché dai due piloti Avellino e Privitera. Attualmente le condizioni dell’uomo, trasportato in ospedale, sembrerebbero non destare particolari preoccupazioni.