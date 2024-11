Per estrarre l'uomo dalle lamiere in cui era rimasto incastrato è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, sulla Sp 15 che conduce a Casabona, nel Crotonese. Per cause in corso di accertamento, un camion Euro cargo si è ribaltato in prossimità di una curva, e il conducente, un uomo di 56 anni residente a San Martino di Finita, è rimasto ferito.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e per estrarlo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone.

Dopo le non facili operazioni di recupero, il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.