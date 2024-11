Una donna di 48 anni, residente a Bianco, è morta in seguito ad un incidente mortale avvenuto stamane sulla provinciale che collega Bovalino a Platì, in condatrada Scarfarina di Benestare. Secondo quanto si è appreso la donna, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata. Il decesso è avvenuto all’istante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati ad estrarre il corpo dalle lamiere della vettura in attesa dell’ok del magistrato della Procura di Locri.