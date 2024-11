Il tragico sinistro lungo la strada provinciale che collega Joppolo a Nicotera. A perdere la vita un 88enne che, trasportato all’ospedale di Vibo, è deceduto poche ore dopo

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale che collega Joppolo a Nicotera. Nel corso di un tentativo di sorpasso, un’auto ha tamponato la moto-ape che a causa dell’urto è finita fuoristrada arrestando la sua corsa in una scarpata in località "madonna della scala". Sul posto per i soccorsi si sono immediatamente portati i sanitari del 118 ed i carabinieri. Giunto all’ospedale di Vibo Valentia in gravi condizioni, Nicola Costantino, 88 anni, di Nicotera, che si trovava a bordo della sua moto-ape, è spirato poche ore dopo. Sull’incidente hanno avviato le indagini i carabinieri.

C.A.