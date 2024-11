«Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese, che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene». Sono le parole di cordoglio del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, concittadino delle vittime dell'incidente avvenuto stamani sulla Trasversale delle Serre, nel tratto della provincia di Vibo Valentia.

Alle famiglie di Bruno e Nicola - aggiunge - dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno su tutti noi». In segno di cordoglio e solidarietà, «interpretando il sentimento di tutta la comunità», Barillari ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.