Il sinistro sulla strada statale 17, all'altezza del bivio per Monte Poro-Nicotera. Tempestivi i soccorsi

E’ di sei feriti di cui tre bambini il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 17 all’altezza del bivio per Monte Poro-Nicotera. Nel sinistro che ha coinvolto una monovolume Lancia Z e un Fiat Ducato, sono rimaste ferite le sei persone che si trovavano a bordo dei mezzi. Tra loro anche tre bambini trasportati in ospedale a Vibo Valentia dal personale sanitario intervenuto tempestivamente e in forza sul posto. Gli stessi, a causa dell'impatto, avrebbero riportato solo lievi escoriazioni, tanto che nessuno di loro è stato trattenuto in ospedale.

Nel luogo dell’incidente, per accertare l’esatta dinamica dei fatti si sono portati anche i carabinieri della competente Stazione di Rombiolo che hanno provveduto inoltre a regolare la viabilità che ha subito dei rallentamenti. Necessario pure l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno facilitato le operazioni di soccorso.