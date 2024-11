Nello scontro è rimasto ucciso un finanziere di 47 anni, Paolo Antonuccio. Le indagini sono condotte dal pm Maria Francesca Cerchiara

La Procura di Paola ha aperto un’inchiesta sulla morte di Paolo Antonuccio, 47 anni, finanziere residente a Cetraro ed in servizio nella caserma della Guardia di Finanza di Cosenza, deceduto nella galleria della Crocetta, sulla Cosenza-Paola, per le ferite riportate in un incidente stradale. Due le persone iscritte nel registro degli indagati dal pm Maria Francesca Cerchiara che ha anche disposto l’autopsia.

La dinamica dell'incidente

Antonuccio era a bordo di uno scooter Yamaha modello T-Max. Viaggiava verso Cosenza sulla statale 107. All’interno della galleria, secondo una sommaria ricostruzione, avrebbe tamponato un Fiorino, scivolando sull’asfalto. Mentre veniva soccorso da un automobilista di passaggio, sarebbe stato investito da una donna alla guida di una Opel Agila che procedeva verso Paola.

L’autopsia sarà utile a ricostruire con maggiore precisione la dinamica, accertando eventuali responsabilità.