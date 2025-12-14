Schianto notturno sulla Statale ionica nei pressi degli scavi. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Da ricostruire la dinamica
Incidente stradale durante la notte lungo la strada statale ionica, nel tratto che costeggia l’area archeologica di Sibari. A scontrarsi una Ford e una Opel per cause ancora in fase di accertamento.
L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di tre persone. Una di queste è stata trasportata d’urgenza in ospedale e si trova in condizioni serie, sotto osservazione medica.
Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi, il personale sanitario del 118 per i soccorsi e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e dei mezzi coinvolti.
La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante gli interventi.