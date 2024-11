La direzione aziendale di Medcenter Container Terminal, a seguito del decesso di Domenico Zito, dipendente di una ditta esterna al terminal portuale di Gioia Tauro, sulla cui dinamica «sono in corso verifiche e rilievi da parte delle Autorità pubbliche", ha disposto un'inchiesta interna "allo scopo di capire se sono state applicate le norme di sicurezza sul lavoro che costituiscono il primo e principale obiettivo delle nostre attività».

L'incidente mortale è avvenuto nell'area manutenzione mezzi interna al terminal container il 19 agosto scorso.

È quanto afferma in un comunicato Antonio Testi, chief executive officer di Mct. «L'azienda Mct spa - è scritto nel comunicato - nella persona del suo legale rappresentante, dei dirigenti, degli impiegati e delle maestranze, esprime profondo e sincero cordoglio alla famiglia di Domenico Zito scomparso ieri in un tragico incidente nel nostro terminal. Il primo tragico caso che si registra in 25 anni di attività negli spazi gestiti da Mct nel Porto di Gioia Tauro».