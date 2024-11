Il giovane era alla guida della sua moto e avrebbe perso la vita dopo uno scontro con una autovettura.

Il sinistro si è verificato in località Santo Janni. Per cause ancora in fase di accertamento il giovane, di cui non si conoscono ancora le genralità, era alla guida della sua motocicletta quando avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato con un'autovettura. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.