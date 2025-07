Al momento le sue condizioni non sembrano essere in pericolo di vita ma i sanitari stanno comunque procedendo a un’attenta valutazione e a ulteriori accertamenti

Questa mattina una donna residente a Cetraro è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha causato gravi ferite, in particolare un trauma cranico e toracico. L’allarme è scattato subito, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso con a bordo il dottor Pasquale Gagliardi, per garantire un trasporto rapido e sicuro verso l’ospedale di Cosenza.

Secondo le prime informazioni, la signora ha riportato ferite alla testa e un trauma toracico riconducibile all’urto subito durante l’incidente. Fortunatamente, al momento le condizioni della donna non sembrano essere in pericolo di vita, ma i medici stanno comunque procedendo a un’attenta valutazione e a ulteriori accertamenti per stabilire l’entità dei danni e garantire tutte le cure necessarie.