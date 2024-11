Camion si ribalta uscendo fuori strada. Il conducente, A.G., un 70enne residente nella zona, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cosenza dall'elisoccorso. Secondo alcune testimonianze oculari, il conducente sarebbe rimasto cosciente nonostante le ferite al cranio riportate nell'incidente. L'elisoccorso è intervenuto prontamente per garantire un trasporto rapido e adeguato al paziente. L'incidente ha richiamato sul luogo diverse squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco, i carabinieri e parte del personale del Comune di Cropalati.

La dinamica dell'incidente sembra essere legata a un'uscita di strada su un tratto che, sebbene inizialmente sembri essere privato, ha un imbocco iniziale da strada pubblica. Le autorità locali stanno indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato al ribaltamento del camion.

Nonostante la strada coinvolta possa essere di proprietà privata, la sua connessione con una strada pubblica solleva interrogativi sulla sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture locali.

A.G., il conducente coinvolto nell'incidente, è noto nella comunità per gestire un esercizio commerciale nel comune di Longobucco. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell'uscita di strada.