Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto. Quattro persone che camminavano a bordo della strada provinciale che conduce a Capo Rizzuto sono state investite da un’auto, condotta da un giovane del posto che si è subito fermato, allertando i soccorsi.

Due dei soggetti investiti hanno riportato solo lievi ferite, mentre per due donne si è reso necessario il trasporto in ospedale: una è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso a Catanzaro, in gravi condizioni, mentre l’altra è stata condotta al San Giovanni di Dio di Crotone a bordo di un'ambulanza. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Isola di capo Rizzuto per i rilievi del caso.