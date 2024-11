Incidente stradale nella notte in Via Marconi nel comune di Lamezia Terme. Lo scontro per cause in corso di accertamento è avvenuto tra due autovetture una Opel Mokka ed una Fiat Panda. Quest'ultima, a seguito dell'impatto si ribaltava nel centro della carreggiata.

Alla guida della Fiat Panda una giovane ragazza, due gli occupanti della Opel Mokka. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza le vetture, le forze dell'ordine e i sanitari del 118.