Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in via Martiri di Nassiriya, nel comune di Lamezia Terme. Nello scontro, molto violento, sono rimaste coinvolte una Mercedes classe B ed una Ford Fiesta. Incastrati i passeggeri della Ford che, estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza del 118. Anche la passeggera a bordo della Mercedes ha riportato ferite ed è stata trasferita in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e la polizia locale. Disagi alla circolazione.