La vittima è deceduta sul posto, un uomo trasportato d’urgenza al Gom. Sul luogo Polizia di Stato e 118

Tragedia in pieno centro a Reggio Calabria, lungo le bretelle del Calopinace, dove si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto due giovani, a bordo di un mezzo a due ruote.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. L'impatto non ha lasciato scampo alla giovane donna, 23 anni, ed è morta sul posto.

Gravissime, secondo quanto si apprende, anche le condizioni del ragazzo che si trovava con lei e sarebbe stato trasportato al Gom . Sul posto la Polizia del Stato ed i soccorritori del 118.