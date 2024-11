Impatto frontale questa mattina lungo la provinciale per Piscopio. A riportare la peggio un diciassettenne, trasferito in elisoccorso a Catanzaro. Già dimessi invece il sindaco di Dinami e la figlia

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 10.45 lungo la provinciale per Piscopio, all’altezza del campo sportivo, dove due auto, si sono scontrare in un impatto frontale. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto una Audi Q3 bianca e una Opel Corsa grigia con a bordo due persone, madre e figlio.

Trasportato tempestivamente all’ospedale di Vibo il ragazzo 17enne che verserebbe in gravi condizioni, tanto da rendere necessario un trasferimento immediato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. La madre invece è ricoverata all'ospedale di Vibo Valentia. Solo contusioni invece per la sindaca di Dinami Maria Ventrice e per la figlia, che viaggiavano sull'altra auto.

