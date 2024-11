Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale verificatosi lungo la Statale 107 in località Fondente, in territorio di San Pietro Guarano, nella Sila cosentina. Una delle persone coinvolte, F.G. di 73 anni, è deceduta. Nell'impatto frontale tra due veicoli, un Pick up ed una Mitsubishi, altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto per i rilievi sono presenti le unità della polstrada. Gravi i disagi alla circolazione. La viabilità infatti è ancora interrotta. Il traffico viene dirottato sul posto su percorsi alternativi. Secondo quanto si è appreso, nel tratto teatro del drammatico scontro, si sarebbero registrati altri gravi episodi analoghi, tanto che l'amministrazione comunale avrebbe chiesto all'Anas l'installazione di un autovelox.