Un incidente stradale è avvenuto questa nattina sulla strada provinciale 89 di collegamento tra il Centro commerciale due Mari ed il comune di Maida. Tre le autovetture coinvolte, una Toyota Aygo, una Audi A4 ed un Ford Ranger XL.

Tre i feriti, le due ragazze a bordo della Toyota Aygo ed il conducente del suv Ford, che estratti dalle vetture sono stati consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Illeso il conducente dell'Audi A4. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto a soccorrere i feriti e alla messa in sicurezza delle vetture.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell'incidente.