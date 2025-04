Un incidente stradale fra due autovetture è avvenuto stamattina sulla Strada Provinciale nel comune Carfizzi. La squadra dei vigili del del Comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, giunta sul posto ha estratto il conducente rimasto incastrato all’interno dell’auto.

Ferito in modo grave anche il conducente dell’altra auto. I due feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso Crotone ed elisoccorso Cosenza. L’intervento dei vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Il tratto della provinciale interessato dall’incidente è chiuso al traffico in entrambi i sensi fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli adempimenti di competenza. In corso gli accertamenti per la dinamica dell’incidente.