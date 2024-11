Brutto incidente stradale nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e un furgone si sono scontrate nei pressi del bivio tra Nao e San Costantino Calabro. A bordo della macchina una donna, I.S. di 50 anni, che ha accusato un trauma cranico, insieme a una bimba che, fortunatamente, è rimasta illesa. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri per gli accertamenti di rito e i vigili del fuoco che hanno domato un piccolo incendio dell'auto nato a seguito dell’impatto.