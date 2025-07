L’impatto nei pressi dello svincolo per Vena di Maida. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Sul posto anche polizia stradale e Anas. Disagi alla viabilità

La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 280, direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per Vena di Maida, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture: una Opel Corsa, una Bmw, una Mercedes e una Renault.

L’impatto ha causato lievi ferite tra i passeggeri delle vetture coinvolte. Uno dei feriti è stato trasportato dal personale sanitario del Suem118 presso una struttura ospedaliera per accertamenti.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

L’incidente ha provocato disagi alla viabilità lungo il tratto interessato.