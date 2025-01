Grave incidente sulla Statale 107 a Spezzano della Sila, in direzione Camigliatello Silano. lo scontro fra due auto è avvenuto all’altezza dello svincolo del comune della Presila. Sul luogo dell’incidente c’è un’ambulanza della Misericordia che ha soccorso le persone coinvolte nell’impatto. il traffico in questo momento è rallentato. ci sono dei volontari che stanno alternando in entrambi i sensi di marcia il percorso delle auto che si stavano recando in Sila o che stavano tornando dalla montagna verso Cosenza.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle possibili ragioni che ha portato all’incidente avvenuto allo svincolo di Spezzano Sila nelle ultime ore potrebbe essere la nebbia. Sulla superstrada che porta in montagna, infatti, la visibilità dei guidatori è fortemente ridotta dai banchi che da inizio giornata hanno preso possesso della strada.

L’ambulanza sta prestando le prime cure ai coinvolti nell’impatto e il traffico, soprattutto in direzione Sila, è decisamente aumentato. Più scorrevole la fila in direzione Cosenza, ma sempre evidentemente alto. Al momento sulla Silana-Crotonese si procede con il traffico alternato in tutte le direzioni, con dei volontari che stanno facendo transitare le auto in un verso e nell’altro. Appena lo scorso agosto c’era stato un altro incidente sulla ss 107 e sempre all’altezza di Spezzano Sila. Era nei giorni immediatamente precedenti alle festività del 15.

Articolo in aggiornamento…