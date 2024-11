Il sinistro è avvenuto all'interno della galleria Monacena. Riaperto il tratto tra gli svincoli di Scilla e Santa Trada che in un primo momento era stato interdetto alla circolazione

Incidente stradale tra gli svincoli di Scilla e Santa Trada in provincia di Reggio Calabria sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo. L'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto all'interno della galleria 'Monacena'.

Coinvolti nello scontro tre mezzi con il ferimento di una persona. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'arteria stradale è in un primo momento chiuso il tratto al km 423,400, tra gli svincoli di Scilla e Santa Trada, poi riaperto alla circolazione intorno alle 15.50.

Sul posto, per gestire la viabilità e prestare soccorso, era giunto il personale delle forze dell’ordine, di Anas e del 118.