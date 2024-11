Incidente tra i comuni di Lamezia Terme e Platania lungo la provinciale 159. Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Peugeot 208 ed una Opel Corsa. Tre i feriti. Nello specifico, la conducente della Opel e la coppia che viaggiava sulla Peugeot sono stati estratti dalle vetture dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale medico del Suem118 e successivamente trasportati in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza. La strada è rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.