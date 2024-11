L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in un esercizio commerciale del centro, la giovane è stata soccorsa dal 118 e trasferita a Catanzaro. In corso gli accertamenti della polizia

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in un negozio di biancheria intima, in pieno centro cittadino, a Crotone. Una commessa è rimasta ferita mentre era intenta a sistemare della merce, venendo travolta da uno scaffale che, per motivi in corso di accertamento, avrebbe ceduto.

La giovane, che ha accusato dolori alla schiena, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata al San Giovanni di Dio, per poi essere trasferita a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Questa mattina, gli agenti delle volanti sono tornati nell’esercizio commerciale per ulteriori approfondimenti. In particolare, si sta cercando di appurare perché lo scaffale abbia ceduto e se fosse fissato o meno alla parete.